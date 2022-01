Manchester United-Wolverhampton, le formazioni ufficiali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Andiamo a scoprire le formazioni ufficiali di Manchester United-Wolverhampton, match valido per la 21a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 18.30 ad Old Trafford. Il direttore di gara sarà Mike Dean. I Red Devils guidati dal neo allenatore Ralf Ragnick si trovano in piena lotta per il quarto posto. Infatti sono a 4 punti dell’Arsenal, ma con due partite in meno. Proprio la sconfitta all’ultimo respiro dei Gunners contro il City può far ulteriormente avvicinare lo United. Nella scorsa giornata è arrivata una convincente vittoria contro il Burnley, la prima volta per Ragnick in cui la squadra riesce a segnare tre reti. Il Wolverhampton si trova al nono posto in classifica, molto lontano dalle posizioni di vertice. Però i Wolves hanno un lodevole ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 3 gennaio 2022) Andiamo a scoprire ledi, match valido per la 21a giornata di Premier League. Fischio d’inizio alle ore 18.30 ad Old Trafford. Il direttore di gara sarà Mike Dean. I Red Devils guidati dal neo allenatore Ralf Ragnick si trovano in piena lotta per il quarto posto. Infatti sono a 4 punti dell’Arsenal, ma con due partite in meno. Proprio la sconfitta all’ultimo respiro dei Gunners contro il City può far ulteriormente avvicinare lo. Nella scorsa giornata è arrivata una convincente vittoria contro il Burnley, la prima volta per Ragnick in cui la squadra riesce a segnare tre reti. Ilsi trova al nono posto in classifica, molto lontano dalle posizioni di vertice. Però i Wolves hanno un lodevole ...

