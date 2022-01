Luca Sepe ricoverato al Cotugno per Covid-19: le sue condizioni di salute (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Ho solo una bruttissima tosse, per il resto procede bene”. A rassicurare i fan sulle sue condizioni di salute è Luca Sepe, conduttore radiofonico, cantante e parodista napoletano ricoverato dal 1 gennaio al Cotugno di Napoli. Sepe, 45 anni, ha raccontato oggi, 3 gennaio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 3 gennaio 2022) “Ho solo una bruttissima tosse, per il resto procede bene”. A rassicurare i fan sulle suedi, conduttore radiofonico, cantante e parodista napoletanodal 1 gennaio aldi Napoli., 45 anni, ha raccontato oggi, 3 gennaio, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

