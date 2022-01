Le zone d’ombra della programmazione del Ministero dell’istruzione. Lettera (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inviata da Enrico Maranzana - L’azione del Ministero dell’istruzione per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024 è stata ufficializzata. Essa mira alla “Costruzione di un nuovo modello di Scuola” che preveda sia la riorganizzazione del sistema scolastico, sia lo sviluppo della didattica per competenze. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Inviata da Enrico Maranzana - L’azione delper l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024 è stata ufficializzata. Essa mira alla “Costruzione di un nuovo modello di Scuola” che preveda sia la riorganizzazione del sistema scolastico, sia lo sviluppodidattica per competenze. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Le zone d’ombra della programmazione del Ministero dell’istruzione. Lettera - Francym97 : RT @BlueBandit_16: 'Allora, tu devi giocà nelle zone d'ombra del diritto. Devi usà delle parole sufficientemente ambigue per cui se uno ce… - Luca_zone : RT @PieraDetassis: Super d’accordo, e infatti io lo sto vedendo tutto d’un fiato Attori scelti uno per uno con il consueto talento, @Ficarr… - RomanatoM : RT @MauS0303: @FmMosca su quello risolvono, in 5 giorni possono dare la 1 dose a tutti i 6.500.000 al limite ti fanno spostare di 100km co… - MauS0303 : @FmMosca su quello risolvono, in 5 giorni possono dare la 1 dose a tutti i 6.500.000 al limite ti fanno spostare d… -