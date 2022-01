Laura Freddi e la vita privata: il compagno Leonardo D’Amico e la storica relazione con Paolo Bonolis (Di lunedì 3 gennaio 2022) Laura Freddi fa il suo debutto, anche se solo per una puntata, nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip questa sera. La showgirl, ex fiamma di Paolo Bonolis, sostituisce Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, come per uno scherzo del destino. Nonostante la chiacchierata relazione con il mattatore di Avanti un altro, la Freddi ha ora una sola certezza: l’amore per il compagno Leonardo D’Amico e per la figlia Ginevra. Laura Freddi e l’amore: da Paolo Bonolis alla sua attuale famiglia Laura Freddi è una delle showgirl e conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, volto noto di trasmissioni cult quali Non è la ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022)fa il suo debutto, anche se solo per una puntata, nel ruolo di opinionista del Grande Fratello Vip questa sera. La showgirl, ex fiamma di, sostituisce Sonia Bruganelli, moglie del conduttore, come per uno scherzo del destino. Nonostante la chiacchieratacon il mattatore di Avanti un altro, laha ora una sola certezza: l’amore per ile per la figlia Ginevra.e l’amore: daalla sua attuale famigliaè una delle showgirl e conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, volto noto di trasmissioni cult quali Non è la ...

