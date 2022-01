ITF Pune | nessun rispetto per i giocatori

Leggi su sportface

(Di lunedì 3 gennaio 2022) È risaputo che le condizioni del circuito ITF siano lontane da quelle “dorate” dei circuiti ATP e WTA ed è altrettanto noto che si faccia fatica a poter definire professionisti gli atleti e le atlete che ne fanno parte, sempre in bilico tra i costi (elevati) ed i guadagni (spesso miseri). Se, per dirla con le parole del Presidente ATP Andrea Gaudenzi, il Challenger Tour è una specie di Università, un investimento per il futuro, il circuito ITF rappresenta un gradino ancora più basso. Un gradino che però è inevitabilmente da salire per arrivare verso tornei che danno soldi e punti “pesanti”, a meno di non poter approfittare di scorciatoie come le Wild Card, cosa che accade solo ad una percentuale limitatissima di. Lontano dai riflettori si disputa quindi il circuito ITF, che viene definito “Pro Circuit” ma che di professionale spesso ha ben poco, a partire ...