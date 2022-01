Iscrizioni scuole superiori | 3 su 4 hanno già scelto Pregiudizi sull’istruzione tecnica in calo tra gli studenti | non tra i genitori

Advertising

emiliaromagnago : Provincia di Modena: scuole superiori, iscrizioni on line dal 4 gennaio “Dopo le medie” #emiliaromagna… - lagenda70889069 : Alpignano: dal 4 gennaio al via le iscrizioni alle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo Grado #Alpignano… - SIStatistica : RT @istat_it: ??#OlimpiadiItalianeStatistica Il #6dicembre si sono chiuse iscrizioni alla dodicesima edizione. ??Picco storico nel numer… - ComuneFormigine : ?? Dal 4 al 28 gennaio 2022 sono #aperte le #domande di #iscrizione alle #Scuole dell’infanzia, primarie e secondari… - zazoomblog : Scuole iscrizioni al via da martedì 5 gennaio - #Scuole #iscrizioni #martedì #gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Iscrizioni scuole

L'adesione alleonline resta facoltativa per leparitarie. Gli interessati avranno tempo dalle 8:00 del 4 gennaio 2022 alle 20:00 del 28 gennaio 2022 per inoltrare la domanda. ...... ledevono essere presentate on line sul sito del ministero dell'Istruzione. Per facilitare questa scelta la Provincia pubblica sul sito www.istruzione.provincia.modena.it la guida "Ho ...Il Comune di Latina ha reso noto che da domani, 4 gennaio, e fino al 28 gennaio sono aperte le iscrizioni alle scuole dell'infanzia paritarie comunali per l'anno scolastico 2022/2023, per ...Una decisione che, per molti loro, è maturata recentemente: oltre un quinto (il 22%) ha mutato la propria scelta proprio a causa della pandemia. Avranno tirato i remi in barca, spaventati dalle incert ...