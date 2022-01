Incidenti a scuola, ecco lo scudo legale che protegge i dirigenti scolastici (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel decreto fiscale approvato dal Parlamento prima di Natale (dl 146/2021 del 21 dicembre), il governo ha inserito una norma che prevede lo scudo legale che protegge i presidi: il provvedimento esclude la responsabilità se si chiedono gli interventi strutturali e di manutenzione. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel decreto fiscale approvato dal Parlamento prima di Natale (dl 146/2021 del 21 dicembre), il governo ha inserito una norma che prevede lochei presidi: il provvedimento esclude la responsabilità se si chiedono gli interventi strutturali e di manutenzione. L'articolo .

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti scuola Nicholas, lo sguardo sornione e la battuta pronta: il ricordo della prof Sabino Tante, troppe queste tragedie dovute a incidenti stradali, che non hanno lasciato scampo ai nostri ... Non sarà facile riprendere, ritornare a quella che non potrà essere un normale rientro a scuola, ma ...

Incidenti nelle scuole, attivato lo scudo legale che protegge i presidi
In vigore dal 21 dicembre scorso il decreto Fisco-lavoro che esclude la responsabilità se si chiedono gli interventi strutturali e di manutenzione

