Gli autori di “Spider-Man: No Way Home” spiegano il motivo di quella morte (Di lunedì 3 gennaio 2022) Spider-Man: No Way Home è stato il film più visto del 2021 al cinema, anche in Italia. Il suo indiscusso successo al botteghino non ha fatto altro che sottolineare quanto il mondo abbia a cuore i supereroi della Marvel ed in particolare l’Uomo Ragno di Tom Holland. Se non avete ancora visto il terzo capitolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di lunedì 3 gennaio 2022)-Man: No Wayè stato il film più visto del 2021 al cinema, anche in Italia. Il suo indiscusso successo al botteghino non ha fatto altro che sottolineare quanto il mondo abbia a cuore i supereroi della Marvel ed in particolare l’Uomo Ragno di Tom Holland. Se non avete ancora visto il terzo capitolo … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

nocchi_rita : RT @Maldischiena_: @LittleMisCake81 @paladino_clara @rainbow20202020 @GFVIP_Official visto che gli autori non si svegliano e tanto meno Sig… - nocchi_rita : RT @LittleMisCake81: @rainbow20202020 Doveva arrivare il momento in cui Katia avrebbe talmente esagerato da far degenerare tutto. E io amo… - MFPL6 : @Myrdrwin @giovannibottine @IlariaBifarini l'approccio metodologico è discutibile (vedi articoli di risposta) e poi… - marsate14 : Comunque non so a voi, ma a me sta storia di Alex ha stancato. Va bene la prima, anche la seconda e la terza ma la… - Silvanella8 : RT @RobertoMerlino1: Visto che Draghi (e questo governo della mutua) l’han voluto le destre e Italia Viva, ora la gente sta capendo la colo… -