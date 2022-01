Giuseppe Delicati | l' Asl revoca lo status di medico di base al dottore negazionista

Advertising

Helliot_Spencer : Borgaro: l'ASL revoca la convenzione a Giuseppe Delicati, che prescriveva false esenzioni per il vaccino i novax; n… - Ecate31 : RT @neXtquotidiano: SPOILER: MALE. ANZI, MALISSIMO La fine della storia del medico indagato per “false esenzioni vaccinali” https://t.co… - sayaddhina : La fine della storia del medico indagato per “false esenzioni vaccinali” - torinotoday : #3gennaio #Piemonte #medici #Torino L'Asl gli revoca lo status di medico di base - neXtquotidiano : SPOILER: MALE. ANZI, MALISSIMO La fine della storia del medico indagato per “false esenzioni vaccinali” -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Delicati

Dopo una indagine per falso e truffa ed un procedimento disciplinare sul capo diil medico no vax "pentito", arriva la mannaia Asl Argomenti trattati Il medico no vaxnon potrà più fare il medico: 'mannaia' di fine anno della Asl, il medico no ...Medico negazionista bloccato dall'Asl to4: revocata la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale per il dottordi Borgaro per le sue teorie complottiste. Medico negazionista bloccato dall'Asl to4 L'Asl To4, al termine di una lunga istruttoria, con una delibera firmata dal direttore generale ...Giuseppe Delicati non sarà più medico di base. Il dottore No Vax di Borgaro Torinese, finito al centro dell’attenzione per le sue prese di posizioni contro il vaccino anti Covid, è stato “fermato” dal ...BORGARO TORINESE. L’Asl To4 ha impiegato forse più del previsto, vista la particolarità della situazione e del caso. Ma alla ...