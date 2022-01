Giucas Casella fa una rivelazione agghiacciante: "Anche dopo il collegio ho avuto..." (Di lunedì 3 gennaio 2022) Giucas Casella parlando con Eva Grimaldi è tornato ad affrontare il tema del suo orientamento sessuale, correggendo la sua prima confessione al GF Vip quando affermava di avere una relazione con un'amica del collegio.Secondo una nuova storia dell'illusionista, avrebbe flirtato con più uomini durante la sua vita, ma in gioventù. Leggi Anche: GF Vip, Giucas Casella l’ha tradita alle spalle: “Che delusione!" “Non ho mai avuto una relazione con un uomo”, ha detto Giucas Casella a Evie Grimaldi, “ho avuto una cosa quando ero un ragazzino in collegio, è normale per i ragazzi. Poi è successo di nuovo mentre stavo girando - perché ero un bravo ragazzo - ed è successo ogni tanto. Ma l'ho fatto così, per ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 3 gennaio 2022)parlando con Eva Grimaldi è tornato ad affrontare il tema del suo orientamento sessuale, correggendo la sua prima confessione al GF Vip quando affermava di avere una relazione con un'amica del.Secondo una nuova storia dell'illusionista, avrebbe flirtato con più uomini durante la sua vita, ma in gioventù. Leggi: GF Vip,l’ha tradita alle spalle: “Che delusione!" “Non ho maiuna relazione con un uomo”, ha dettoa Evie Grimaldi, “houna cosa quando ero un ragazzino in, è normale per i ragazzi. Poi è successo di nuovo mentre stavo girando - perché ero un bravo ragazzo - ed è successo ogni tanto. Ma l'ho fatto così, per ...

