Francesca Cipriani sposa il fidanzato Alessandro Rossi: la data delle nozze e il racconto di come l’ha conquistata (Di lunedì 3 gennaio 2022) La spumeggiante ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021, Francesca Cipriani, ha iniziato una nuova avventura fuori dal programma. Il suo compagno da circa 1 anno, Alessandro Rossi, l’ha sorpresa chiedendole di sposarlo in diretta televisiva, proprio nel giardino della casa del Grande Fratello. Adesso Francesca ha iniziato tutti i preparativi per le nozze con l’uomo dei suoi sogni ed entrambi hanno svelato alcuni dettagli sulla loro storia d’amore. Francesca Cipriani e Alessandro Rossi: la data del matrimonio Durante un’intervista rilasciata a CasaChi, Francesca ha messo in chiaro che sposerà Alessandro entro il 2022: “non ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 3 gennaio 2022) La spumeggiante ex concorrente del Grande Fratello Vip 2021,, ha iniziato una nuova avventura fuori dal programma. Il suo compagno da circa 1 anno,sorpresa chiedendole dirlo in diretta televisiva, proprio nel giardino della casa del Grande Fratello. Adessoha iniziato tutti i preparativi per lecon l’uomo dei suoi sogni ed entrambi hanno svelato alcuni dettagli sulla loro storia d’amore.: ladel matrimonio Durante un’intervista rilasciata a CasaChi,ha messo in chiaro che sposeràentro il 2022: “non ...

