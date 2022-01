Finché c' è Berlusconi non discutiamo | Smetta di perdere tempo Letta-Salvini | volano stracci sul Quirinale

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Botta e risposta tra Pd e Lega. Sì, perché se Matteoorganizza un tavolo dei leader per l'elezione del presidente della Repubblica, Enricoe compagni si tirano indietro. A confermarlo alcune fonti del Carroccio, che all'Adnkronos si sfogano: "Mentremette veti e perde, la Lega lavora per fare veloce e perché tutti siano coinvolti, nessuno escluso, per una scelta così importante per tutti gli Italiani". Dall'altra parte anche i dem non perdono l'occasione di dire la loro: "il centrodestra ha una posizione ufficiale attorno a, il dibattito resta congelato". Intanto, secondo un retroscena del Corriere della Sera, il leader di Forza Italia sarebbe "impegnatissimo" in decine di telefonate tra alleati e singoli parlamentari che si presentano ...