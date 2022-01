Due passi nel Fr’angolo | dove mi è sembrato di vedere un gatto e di sentire profumo di legno

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Nel suo laboratorio nel cuore di Bergamo, Francesca Levoni trasforma anonimi pannelli in stelle, palloncini, animali, scritte personalizzate. A farle compagnia c’è Pigo, fido aiutante in bianco e nero

Advertising

LegaSalvini : 'ACCERCHIATA E MOLESTATA DA 30 STRANIERI'. L'ORRORE A DUE PASSI DAL DUOMO - BentivogliMarco : Il generale #Figliuolo il personale sanitario e i volontari della @DPCgov e di molte associaizioni. grazie a loro… - lapastacolpesto : Obbligo di mascherina ffp2 Soggetti asmatici dopo due passi: - marco9894 : RT @noc2793: Se penso ai miei primi passi su Twitter qualche anno fa, mi vengono subito in mente @marco9894 e @ArenaRosario. Due grandi int… - noc2793 : Se penso ai miei primi passi su Twitter qualche anno fa, mi vengono subito in mente @marco9894 e @ArenaRosario. Due… -

Ultime Notizie dalla rete : Due passi

Livesicilia.it

I dati emersi nell'ultimo bollettino approfondimento Influenza,in avanti verso un vaccino ... esclusi quelli diRegioni (Val d'Aosta e Calabria), che non hanno ancora attivato la ...Il recupero dell'ex Casa Miroglio di via Manzoni, adal Duomo, e l'allestimento dei locali che, all'interno del complesso della Maddalena, consentiranno alla capitale delle Langhe di tornare a ospitare il corso universitario in Scienze ...I dati mostrano un contagio senza precedenti: tra le persone testate per la prima volta il tasso di positività è tra il 60 e l’80 per cento ...C’è stata molta emozione, ma anche molta forza nell’intervento di Paolo Del Debbio nello studio Fabrizio Frizzi a Domenica In. Il giornalista che è stato ospite di Mara Venier ha commosso tutti quando ...