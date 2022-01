De Luca: “Assurdo lasciare a casa i non vaccinati, meglio rinviare la riapertura delle scuole” (Di lunedì 3 gennaio 2022) “In relazione alla riapertura delle scuole, sento circolare l’ipotesi di tenere a casa i bambini non vaccinati. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile”. Così sulla sua pagina Facebook il Governatore Vincenzo De Luca a pochi giorni dalla riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie. Il Governatore prosegue poi… “Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire le scuole in presenza quanto prima e per sempre. Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 3 gennaio 2022) “In relazione alla, sento circolare l’ipotesi di tenere ai bambini non. Mi sembrerebbe una misura tanto odiosa e discriminatoria, quanto ingestibile”. Così sulla sua pagina Facebook il Governatore Vincenzo Dea pochi giorni dalladopo le vacanze natalizie. Il Governatore prosegue poi… “Credo che si debbano prendere misure semplici ed equilibrate, con l’obiettivo di aprire lein presenza quanto prima e per sempre. Nel quadro attuale di diffusione del contagio fra i giovanissimi, mi parrebbe una misura equilibrata e di grande utilità il semplice rinvio del ritorno a scuola. Prendere 20/30 giorni di respiro, consentirebbe di raffreddare il picco ...

