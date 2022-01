Covid, oltre 157mila contagi con un milione e mezzo di tamponi in Uk. Israele dal 9 gennaio riapre a turisti vaccinati o guariti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il Covid nel Regno Unito fa segnare altri 157.758 contagi sotto la spinta della contagiosissima variante Omicron, ma su più di un milione e mezzo di test: vale a dire oltre il triplo di quelli registrati nelle ultime 24 ore in Italia, che ha registrato oggi poco più di 68mila nuove infezioni. Lo certificano i dati ufficiali, che peraltro comprendono oggi Inghilterra e Scozia (il 90% della popolazione britannica) e non Galles e Irlanda del Nord, in ritardo nella raccolta degli ultimi aggiornamenti. Calano invece i decessi, a 42, e rallenta l’incremento del totale dei ricoverati negli ospedali, fino a una somma rilevata che per adesso resta sotto i 12.000. Quanto ai vaccini, la somministrazione della terza dose comprende ormai il 60% dell’intera popolazione del Regno sopra i 12 ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilnel Regno Unito fa segnare altri 157.758sotto la spinta dellaosissima variante Omicron, ma su più di undi test: vale a direil triplo di quelli registrati nelle ultime 24 ore in Italia, che ha registrato oggi poco più di 68mila nuove infezioni. Lo certificano i dati ufficiali, che peraltro comprendono oggi Inghilterra e Scozia (il 90% della popolazione britannica) e non Galles e Irlanda del Nord, in ritardo nella raccolta degli ultimi aggiornamenti. Calano invece i decessi, a 42, e rallenta l’incremento del totale dei ricoverati negli ospedali, fino a una somma rilevata che per adesso resta sotto i 12.000. Quanto ai vaccini, la somministrazione della terza dose comprende ormai il 60% dell’intera popolazione del Regno sopra i 12 ...

