Covid, oggi 10 regioni diventano gialle: una rischia l’arancione (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sale il tasso di positività al Covid in tutta Italia: Da oggi 3 gennaio saranno 11 le regioni in zona gialla, mentre una rischia l’arancione: le restrizioni Mentre è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di lunedì 3 gennaio 2022) Sale il tasso di positività alin tutta Italia: Da3 gennaio saranno 11 lein zona gialla, mentre una: le restrizioni Mentre è… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Advertising

Agenzia_Ansa : 'La bufera è in arrivo, già in questi giorni. I casi raddoppieranno, poi raddoppieranno ancora. Già nel prossimo fu… - Adnkronos : #Covid oggi Francia, 'quinta ondata forse è l'ultima, variante #Omicron porterà immunità rafforzata'. - Agenzia_Ansa : Da oggi in zona gialla anche Lazio, Lombardia, Piemonte e Sicilia. Attesa per il 5 una nuova stretta, con l'allarga… - MaxZo_ : RT @FmMosca: Nelle navi da crociera dove sono TUTTI VACCINATI si diffonde il COVID (una oggi ha attraccato a Genova). CHI L’HA DIFFUSO? È l… - alcinx : RT @DomaniGiornale: ?? #Covid, il bollettino di oggi ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi Oggi 68.052 e 140 morti. Il tasso di positività scende al 15,3% AGI - Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 3 gennaio 2022 sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che ...

Genova, focolaio covid in crociera: 118 positivi sulla Msc 'Grandiosa' A bordo della Msc Grandiosa , in crociera nel Mediterraneo, scoppia un focolaio covid e a bordo ...in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere (agosto 2020) a oggi. A ...

Coronavirus oggi. Accordo Figliuolo-farmacie, mascherine Ffp2 a 75 centesimi Il Sole 24 ORE Coronavirus, oggi in Italia 68.052 positivi e 140 morti Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano ...

Covid, 543 nuovi positivi e un decesso | Cagliari (LinkOristano) 8505 sono i casi di isolamento domiciliare ( 675 in più di ieri). In Sardegna si registrano oggi 891 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4727 persone testate ...

AGI - Ancora in netto aumento la curva epidemica in Italia. I nuovi casi registrati lunedì 3 gennaio 2022 sono 68.052, contro i 61.046 di ieri e soprattutto i 30.810 di lunedì scorso, più che ...A bordo della Msc Grandiosa , in crociera nel Mediterraneo, scoppia un focolaioe a bordo ...in sicurezza oltre un milione di passeggeri dalla ripartenza delle crociere (agosto 2020) a. A ...Sono 68.052 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 61.046). E’ quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, secondo cui le vittime sono 140, mentre ieri erano ...(LinkOristano) 8505 sono i casi di isolamento domiciliare ( 675 in più di ieri). In Sardegna si registrano oggi 891 ulteriori casi confermati di positività al COVID, sulla base di 4727 persone testate ...