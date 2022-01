Covid, la psicologa Parsi: angoscia di morte dietro gli omicidi in famiglia (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Prima abbiamo avuto un’impennata di femminicidi, ogni 72 ore una donna uccisa, e adesso incominciamo con i bambini. Oltre al Covid-19 che si combatte con il vaccino, esiste anche il '' Covid-20 ',... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) «Prima abbiamo avuto un’impennata di femminicidi, ogni 72 ore una donna uccisa, e adesso incominciamo con i bambini. Oltre al-19 che si combatte con il vaccino, esiste anche il ''-20 ',...

Ultime Notizie dalla rete : Covid psicologa Covid, la psicologa Parsi: angoscia di morte dietro gli omicidi in famiglia "Prima abbiamo avuto un'impennata di femminicidi, ogni 72 ore una donna uccisa, e adesso incominciamo con i bambini. Oltre al Covid - 19 che si combatte con il vaccino, esiste anche il '' Covid - 20 ', ovvero, il contagio emotivo dovuto all' angoscia di morte che ha scatenato il virus ": Maria Rita Parsi psicoterapeuta e presidente della Fondazione Movimento Bambino Onlus commenta, con ...

Le stagioni dell'anima: il nostro mondo scandito da sole, neve e foglie che cadono

