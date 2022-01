Covid, il governo accelera. Costa: "Super Green pass sarà esteso a tutti i lavoratori" (Di lunedì 3 gennaio 2022) «L'estensione del Super Green pass sui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati». In merito, «c'è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) «L'estensione delsui luoghi di lavoro può aiutare a convincere una parte dei 5 milioni di non vaccinati». In merito, «c'è un confronto aperto nella maggioranza ma confido che anche...

Advertising

GoalItalia : Covid, il nuovo decreto del Governo cambia la quarantena e limita le ASL: la Serie A non è a rischio ?? - DSantanche : Entra nel vivo la partita del #Quirinale ma molti italiani sono bloccati in casa dal caos #tamponi #quarantena e i… - GuidoDeMartini : ?? TUTTI DOVRANNO ARRIVARCI: COL VIRUS SI DEVE CONVIVERE ?? La ????Gran Bretagna???? ha deciso: basta restrizioni, bisog… - AlessandraZadro : RT @VisioneTv: Milioni a pioggia sui giornali nazionali e locali, incluso il 'contributo Covid' per chi aderisce alla narrazione. In una sp… - Nicolet39750675 : RT @CalabrLuigi: Mentre gli italiani dormono sperando che il governo faccia dei miracoli continuano a credere in tanti casi di COVID siano… -