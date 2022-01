Covid, Emilia-Romagna verso la zona gialla: «I ricoveri sono sopra il livello di guardia» (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’Emilia-Romagna vira verso il giallo. Da lunedì prossimo è possibile che la regione cambi colore. «La zona gialla è un orizzonte molto vicino, i ricoveri sono sopra il livello di guardia», ha detto l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa al policlinico Sant’Orsola di Bologna. «Nel caso in cui aumentassero i ricoveri e le dimissioni dei pazienti ricoverati non fossero altrettanto consistenti, sicuramente lunedì prossimo andremo in zona gialla». Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il bollettino del 2 gennaio in Emilia-Romagna ha rilevato oltre 9 mila nuovi casi ... Leggi su open.online (Di lunedì 3 gennaio 2022) L’virail giallo. Da lunedì prossimo è possibile che la regione cambi colore. «Laè un orizzonte molto vicino, iildi», ha detto l’assessore regionale alla Sanità Raffaele Donini, a margine di una conferenza stampa al policlinico Sant’Orsola di Bologna. «Nel caso in cui aumentassero ie le dimissioni dei pazienti ricoverati non fossero altrettanto consistenti, sicuramente lunedì prossimo andremo in». Secondo quanto riportato dal Resto del Carlino, il bollettino del 2 gennaio inha rilevato oltre 9 mila nuovi casi ...

