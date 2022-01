Covid, Bassetti: "Non vaccinarsi vuol dire giocare a una potenziale roulette russa" (Di lunedì 3 gennaio 2022) Il direttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti , a 'Mattino Cinque News' parla chiaramente di una imminente stretta per chi non è vaccinato : 'Credo che ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 3 gennaio 2022) Ilttore della Clinica di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo, a 'Mattino Cinque News' parla chiaramente di una imminente stretta per chi non è vaccinato : 'Credo che ...

Corriere : ?? «La quarantena andrebbe riservata solo ai positivi, non ha senso chiudere in casa anche i familiari e i contatti… - SkyTG24 : Omicron, Bassetti: 'Tre dosi di vaccino evitano il ricovero' - rtl1025 : ??? 'Se ci sono delle restrizioni facciamole solo per i #novax, perchè non è giusto che i vaccinati paghino il conto… - Nicovit80 : RT @GioChirilly: In Antardide com'è arrivato il Covid? #Bassetti ha già spiegato? - Labellasospesa : RT @Artedome: Vediamo..ma il cancro resta.? Nel 2022 il Coronavirus sarà sconfitto definitivamente. Bill Gates ha previsto la fine della pa… -