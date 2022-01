Bimbo di due anni annega in mare a Torre del Greco. Poco prima sventato tentativo di suicidio (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di due anni è morto a Torre del Greco , nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all’altezza della spiaggia in località... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un bambino di dueè morto adel, nel Napoletano, in circostanze ancora da chiarire. I carabinieri indagano su quanto accaduto ieri dopo le 22 all’altezza della spiaggia in località...

