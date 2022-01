Berlino contro | Roma tace | Parigi a favore Il nucleare deflagra nell' Ue

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 3 gennaio 2022) La Germania ha chiuso tre reattori nel 2021 e conta di fare lo stesso con gli altri tre nel 2022. Il Belgio è della stessa idea, “spegnere” entro il 2025 i suoi sette impianti. La Spagna che qualche reattore in funzione pure ne ha, non li considera affatto “verdi”. Il Lussemburgo bolla la proposta di includere l’atomoa tassonomia green come una “provocazione”. L’Austria dell’atomo non ne vuole sapere, con l?82% della sua produzione di energia primaria fatta da rinnovabili (dato 2019), e studia una azione legalela Commissione. La Francia è ben lieta di vedere il(77% della sua produzione domestica) tenuto in debito conto da Bruxelles. L’Italia, che accarezza l’idea del ministro Cingolani di aumentare le sue estrazioni di gas, al momentoe spera quantomeno in una golden rule per escludere gli ...