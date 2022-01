Amici 21, LDA conquista il primo disco di platino di questa edizione! (Di lunedì 3 gennaio 2022) LDA conquista il primo disco di platino di Amici 21. Il cantante è uno degli allievi della ventunesima edizione di Amici più apprezzati dal pubblico a casa. Favore confermato alla luce di questo riconoscimento che lo scorso anno aveva fatto gioire Sangiovanni. A darne la notizia è stata la FIMI Italia che ha pubblicato nella giornata di oggi tutte le nuove certificazioni oro, platino e multiplatino. Tra i premiati c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio che ha ottenuto il disco di platino col brano Quello che fa male. Intanto, in questi giorni, i ragazzi di Amici 21 hanno festeggiato il Natale nella loro casetta. Quest’anno i ragazzi non hanno passato le feste natalizie con i propri familiari proprio per ... Leggi su isaechia (Di lunedì 3 gennaio 2022) LDAildidi21. Il cantante è uno degli allievi della ventunesima edizione dipiù apprezzati dal pubblico a casa. Favore confermato alla luce di questo riconoscimento che lo scorso anno aveva fatto gioire Sangiovanni. A darne la notizia è stata la FIMI Italia che ha pubblicato nella giornata di oggi tutte le nuove certificazioni oro,e multi. Tra i premiati c’è anche il figlio di Gigi D’Alessio che ha ottenuto ildicol brano Quello che fa male. Intanto, in questi giorni, i ragazzi di21 hanno festeggiato il Natale nella loro casetta. Quest’anno i ragazzi non hanno passato le feste natalizie con i propri familiari proprio per ...

Advertising

IsaeChia : #Amici21, LDA conquista il primo disco di platino di questa edizione! I ragazzi hanno festeggiato il Natale in cas… - imalexiareds : RT @holdontoyou13: Amici che fa pure la storia per LDA e non ha considerato minimamente il disco d'oro di Albe come sempre un circo #Amici21 - Sara43825426 : RT @setirendefelice: #Amici21 ma perché la pagina di amici non ha messo il disco d’oro di albe nelle storie come ha fatto ora con il platin… - Alessiabrizzi88 : Perché amiamo quello che fa male?????? PROUD OF YOU COR MI????tratto dalle storie di amici ufficiale ??quanto può esse… - sweetenerxeleeh : RT @holdontoyou13: Amici che fa pure la storia per LDA e non ha considerato minimamente il disco d'oro di Albe come sempre un circo #Amici21 -