Air Italy: inviate le lettere di licenziamento a oltre 1.300 lavoratori (Di lunedì 3 gennaio 2022) Roma – Al via i licenziamenti per oltre 1.300 lavoratori di Air Italy. Sono partite, infatti, le lettere firmate dai liquidatori, Enrico Laghi e Franco Maurizio Lagro, che hanno per oggetto la comunicazione ex articoli 4 e 24 della legge 223 del 1991. Lo si apprende da fonti sindacali. "In data 23 settembre 2021 la nostra società ha avviato la procedura sindacale di licenziamento collettivo per cessazione di attività ai sensi degli articoli 4 e 24 legge 23 luglio 1991, numero 223 e successive modificazioni, riguardante tutti i dipendenti della società, che si è conclusa", si legge nel testo della lettera. "Poiché l'esubero oggetto della procedura di licenziamento collettivo riguarda tutti i dipendenti della società, le comunichiamo il suo licenziamento, ai sensi e per ...

