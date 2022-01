WWE: Annunciato il primo partecipante alla Royal Rumble 2022 e non è un wrestler (Di domenica 2 gennaio 2022) La WWE comincia con il botto il 2022 annunciando il primo partecipante ufficiale della Royal Rumble maschile. A far parte del tradizionale match a 30 uomini del prossimo 29 gennaio, però, non sarà un wrestler, bensì un noto personaggio televisivo. Parliamo di Johnny Knoxville, nome d’arte di Philip John Clapp noto come co-creatore e star principale della serie televisiva di MTV Jackass. In un post su Instagram il noto personaggio televisivo si era lanciato nell’annuncio già qualche ora prima dello show ma non era chiaro se fosse serio o meno. Con la conferma avuta durante Day 1 la notizia può essere considerata ufficiale. Knoxville, insieme agli altri membri del cast di “Jackass” Chris Pontius, Dave England, Zach Holmes, Jeff Tremaine e Jasper aveva partecipato all’episodio ... Leggi su zonawrestling (Di domenica 2 gennaio 2022) La WWE comincia con il botto ilannunciando ilufficiale dellamaschile. A far parte del tradizionale match a 30 uomini del prossimo 29 gennaio, però, non sarà un, bensì un noto personaggio televisivo. Parliamo di Johnny Knoxville, nome d’arte di Philip John Clapp noto come co-creatore e star principale della serie televisiva di MTV Jackass. In un post su Instagram il noto personaggio televisivo si era lanciato nell’annuncio già qualche ora prima dello show ma non era chiaro se fosse serio o meno. Con la conferma avuta durante Day 1 la notizia può essere considerata ufficiale. Knoxville, insieme agli altri membri del cast di “Jackass” Chris Pontius, Dave England, Zach Holmes, Jeff Tremaine e Jasper aveva partecipato all’episodio ...

