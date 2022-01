Trema la Sicilia, primo terremoto del 2022 (Di domenica 2 gennaio 2022) Scossa di terremoto di magnitudo 2.1 si è verificata questa mattina alle 6,19 in Sicilia. L’epicentro, secondo quanto sostenuto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrato ad una profondità di 29 km nel mare di Siracusa. Non si sono, però, registrati feriti, né interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.Non si sono, però, registrati feriti, né interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Sicilia.News. Leggi su sicilia.news (Di domenica 2 gennaio 2022) Scossa didi magnitudo 2.1 si è verificata questa mattina alle 6,19 in. L’epicentro, secondo quanto sostenuto dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, si è registrato ad una profondità di 29 km nel mare di Siracusa. Non si sono, però, registrati feriti, né interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile.Non si sono, però, registrati feriti, né interventi da parte dei Vigili del fuoco e della Protezione civile..News.

