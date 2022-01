Scuole chiuse per ordinanze Regioni? C’è il “veto” del Governo, deroghe solo in rari casi (Di domenica 2 gennaio 2022) Draghi e Bianchi hanno assicurato la scuola in presenza nonostante l'aumento importante di contagi da Covid. Negli ultimi giorni si son fatte avanti ipotesi di chiusure delle Scuole, o meglio dell'attivazione della Dad, protagonista dei due anni scolastici scorsi. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avanza l'idea di tenere le Scuole chiuse e approfittare del mese in più per procedere con la vaccinazione dei più piccoli. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) Draghi e Bianchi hanno assicurato la scuola in presenza nonostante l'aumento importante di contagi da Covid. Negli ultimi giorni si son fatte avanti ipotesi di chiusure delle, o meglio dell'attivazione della Dad, protagonista dei due anni scolastici scorsi. Il governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, avanza l'idea di tenere lee approfittare del mese in più per procedere con la vaccinazione dei più piccoli. L'articolo .

