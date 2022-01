Scuola | l' ipotesi | didattica a distanza prevista soltanto per i non vaccinati

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuove norme su Dad e quarantena potrebbero essere in arrivo tra i banchi, in vista della ripresa dell'anno scolasti… - sole24ore : Le nuove regole: niente quarantena per chi è vaccinato con booster o due dosi da meno di 4 mesi #Cts #quarantena… - davidvienne31 : RT @MediasetTgcom24: Contagi e Dad, le ipotesi sulle nuove misure a scuola #Dad - infoitinterno : Rientro a scuola posticipato al 10 gennaio? Ipotesi ordinanza Occhiuto al vaglio - CatanzaroInforma - infoitinterno : Le ipotesi sulla nuova stretta delle misure anti-COVID, i dubbi sul ritorno al scuola il 10 gennaio e le altre noti… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola ipotesi

...di non rinviare la ripresa della, ma anzi rimodulare le regole, soprattutto per chi ha più di 12 anni, seguendo la linea già scelta per modificare le norme sulla quarantena. L'valutata ...Il governo torna a riunirsi all'inizio dell'anno: sul tavolo l'dell'obbligo della certificazione verde rafforzata per tutti i lavoratori. Sembra invece esser stato scartato, almeno per il momento, l'obbligo vaccinale. Anche le regole per la didattica a ...Dirigenti in trincea per i giorni successivi al 7 gennaio. Le opinioni sul nuovo piano del governo che divide allievi immunizzati e non ...Prevista per oggi una riunione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni per discutere delle ipotesi sul rientro a scuola ...