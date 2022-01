“Scortesia e arroganza al centro vaccini. Per fortuna solo da parte di una persona” (Di domenica 2 gennaio 2022) Marco Fassi, già consigliere comunale a Bergamo, segnala un comportamento non certo educato da parte di una persona, per fortuna l’unica, addetta al ricevimento di chi dev’essere vaccinato all’ospedale di Bergamo. Spettabile redazione a parte qualche lettera trasmessavi ai tempi della mia passata esperienza di consigliere comunale a Bergamo, non ho più mandato alcun scritto, ma ciò che mi è successo il pomeriggio del 31 dicembre mi ha spinto a rendervi partecipi di un fatto triste e ingiustificabile. Per motivi personali, pur avendo prenotato la terza dose del vaccino Covid il 5 gennaio, decido insieme a mia moglie di recarmi all’ospedale Papa Giovanni per cercare di vaccinarci anticipatamente ed esattamente alle ore 16.20 ci presentiamo all’incaricato (preciso una guardia di un ... Leggi su bergamonews (Di domenica 2 gennaio 2022) Marco Fassi, già consigliere comunale a Bergamo, segnala un comportamento non certo educato dadi una, perl’unica, addetta al ricevimento di chi dev’essere vaccinato all’ospedale di Bergamo. Spettabile redazione aqualche lettera trasmessavi ai tempi della mia passata esperienza di consigliere comunale a Bergamo, non ho più mandato alcun scritto, ma ciò che mi è successo il pomeriggio del 31 dicembre mi ha spinto a rendervicipi di un fatto triste e ingiustificabile. Per motivili, pur avendo prenotato la terza dose del vaccino Covid il 5 gennaio, decido insieme a mia moglie di recarmi all’ospedale Papa Giovanni per cercare di vaccinarci anticipatamente ed esattamente alle ore 16.20 ci presentiamo all’incaricato (preciso una guardia di un ...

"Scortesia e arroganza al centro vaccini. Per fortuna solo da parte di una persona" BergamoNews