Sassuolo | Dionisi | «Scamacca e Berardi fino a giugno Sogno? Chelsea o Bayern»

(Di domenica 2 gennaio 2022) Alessio, allenatore del, ha parlato dei suoi talenti e delfuturo Alessioha parlato ai microfoni di AM sul futuro di. Ecco le sue parole:– «Mi auguro di godermeli almenoè il nostro top player.ha qualità notevoli, ma deve imparare a convivere con i momenti positivi e negativi. Se Gianluca in futuro non diventerà il centravanti dell’Italia mi arrabbierò con lui». RASPADORI – «Lo paragonerei a una macchina tedesca o svedese, quelle super affidabili, di alta qualità e full optional. E’ un trascinatore. Ha una mentalità fuori dal comune: spero si sparli tanto di lui nei prossimi mesi, ...

ASCOLTA Alessio, allenatore del, ha parlato dei suoi talenti e del sogno futuro Alessioha parlato ai microfoni di AM sul futuro di Scamacca e Berardi. Ecco le sue parole: SCAMACCA E BERARDI .Commenta per primo L'allenatore delAlessioha parlato ancora una volta di Raspadori, Scamacca e Berardi. Lo ha fatto all'inserto AM , queste le sue parole raccolte da SOS Fanta. RASPADORI - 'Lo paragonerei a una ...Il tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi è intervenuto ad AM e si è soffermato anche sul futuro di Scamacca e Berardi ...Ai microfoni di AM, inserto di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha parlato l'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi: "Dzeko fa sembrare tutto facile. E' un 9 e un 10 allo stesso tempo. L'allenatore ...