Rientro a scuola, test antigenici gratuiti per gli studenti fino al 12 gennaio. Il programma dell’Umbria (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista del Rientro a scuola dalle vacanze di Natale, previsto per il 7 gennaio, test antigenici gratuiti per gli studenti delle scuole medie e superiori dell'Umbria. E' quanto deciso dalla Regione. I test potranno essere gratuiti presso le farmacie private e pubbliche che hanno aderito all'iniziativa, fino al 12 gennaio. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 2 gennaio 2022) In vista deldalle vacanze di Natale, previsto per il 7per glidelle scuole medie e superiori dell'Umbria. E' quanto deciso dalla Regione. Ipotranno esserepresso le farmacie private e pubbliche che hanno aderito all'iniziativa,al 12. L'articolo .

