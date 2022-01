**Quirinale: lo spoglio, la proclamazione del risultato, la comunicazione all'eletto** (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Terminata la votazione per il Presidente della Repubblica, si procede allo spoglio delle schede, che vengono lette dal presidente della Camera con accanto quello del Senato. Quindi i segretari procedono al computo dei voti e il presidente proclama poi il risultato. In caso di esito positivo, immediatamente il presidente della Camera e quello del Senato si recano dall'eletto, comunicandogli l'avvenuta elezione e il verbale della seduta. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 2 gennaio 2022) Roma, 2 gen. (Adnkronos) - Terminata la votazione per il Presidente della Repubblica, si procede allodelle schede, che vengono lette dal presidente della Camera con accanto quello del Senato. Quindi i segretari procedono al computo dei voti e il presidente proclama poi il. In caso di esito positivo, immediatamente il presidente della Camera e quello del Senato si recano dall'eletto, comunicandogli l'avvenuta elezione e il verbale della seduta.

