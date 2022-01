(Di domenica 2 gennaio 2022) (Adnkronos) - Se Coraggio Italia e Noi con l'Italia si schierassero con il, considerando la partecipazione dei rispettivi leader al vertice di coalizione svoltosi prima di Natale, lo schieramento si fermerebbe comunque a 450. Non meno determinante può risultare l'ampia galassia ex M5S, costituita da parlamentari collocatisi prevalentemente nel Gruppo Misto, apparentemente senza un collante politico che li tenga insieme e che proprio per questo potrebbero rivelarsi schegge impazzite, agendo da veri e propri guastatori. Nel Gruppo Misto di palazzo Madama se ne contano 24, 6 dei quali espulsi e poi riammessi dopo un ricorso nel Gruppo M5S, alla Camera 20, ai quali occorre aggiungere i 4 inseriti nel Maie-Psi-Facciamoeco e i 16 dell''Alternativa', che ha anche 2 senatori, arrivando alla ragguardevole cifra di 66. Lo schieramento giallorosso può invece ...

Advertising

TV7Benevento : **Quirinale: 1009 grandi elettori, tra centrodestra, centrosinistra, ago bilancia e guastatori** (4)... - TV7Benevento : **Quirinale: 1009 grandi elettori, tra centrodestra, centrosinistra, ago bilancia e guastatori** (3)... - TV7Benevento : **Quirinale: 1009 grandi elettori, tra centrodestra, centrosinistra, ago bilancia e guastatori**... - infoitinterno : Quirinale: ‘grandi elettori’ potrebbero essere 1009 - Casinistanews : Quirinale, se proclamato in tempo il successore di Gualtieri, i “Grandi elettori” potrebbero essere 1009 -

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale 1009

Il Tempo

...al bis che finora ha sempre escluso categoricamente? Omicron mette a rischio la corsa al... Sugrandi elettori l'asticella del quorum per la maggioranza qualificata si attesta a 673 , ......al bis che finora ha sempre escluso categoricamente? Omicron mette a rischio la corsa al... Sugrandi elettori l'asticella del quorum per la maggioranza qualificata si attesta a 673 , ...È quasi certo che le votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica cominceranno dal 24 gennaio. E da quel giorno, o dal giorno dopo, il martedì, gli scrutini si ...Il 4 gennaio il presidente della Camera Roberto Fico invierà ai "grandi elettori" la convocazione per l'elezione del Presidente della Repubblica ...