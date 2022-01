Quattro Regioni in zona gialla da lunedì 3 gennaio

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, dal 3 gennaio altre quattro Regioni in giallo #Covid - DomaniGiornale : Domani quattro regioni, tra cui Lombardia e Lazio, passano in giallo e più di metà paese sarà fuori dalla zona bian… - infoitsalute : Covid: altre quattro regioni in zona gialla dal 3 gennaio - marcobonelli20 : RT @MediasetTgcom24: Covid, dal 3 gennaio altre quattro Regioni in giallo #Covid - Claudestar2012 : #COVID #zonagialla Covid, dal 3 gennaio altre quattro regioni in fascia gialla - Cronaca - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro Regioni

Solo in Italia oltre un milione di persone è a casa con il Covid: da lunedì 3 gennaio altrepassano in giallo e dal 5 potrebbe essere imposto l'obbligo vaccinale a tutti i lavoratori. ...... per tutti gli abitanti delle nuovegialle, non cambierà assolutamente niente, come ha ... il divieto di far sedere più dipersone allo stesso tavolo in bar o ristoranti, non era stato ...Scontro nella maggioranza sull’ipotesi, al vaglio del governo e sostenuta dalle regioni, di una modifica delle regole su Dad e quarantena in vista del rientro in classe dopo le vacanze di Natale. Gli ...Partono i saldi invernali del 2022. Le prime regioni a dare il via ai ribassi da oggi, domenica 2 gennaio 2022, Sicilia e Basilicata. Domani, 3 gennaio, sarà la volta della Valle d’Aosta. Tutte le alt ...