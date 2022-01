Premier League 2021/2022: Chelsea e Liverpool si spartiscono la posta, finisce 2-2 (Di domenica 2 gennaio 2022) A Stamford Bridge, va in scena Chelsea-Liverpool, uno dei due big match (l’altro è stato Arsenal-Manchester City ndr) della 21ª giornata della Premier League 2021/2022. Da una parte Lukaku messo fuori dai convocati a causa dell’intervista nella quale dichiara amore eterno all’Inter, dall’altra Alisson, Matip e Firmino fuori per sospetta positività al COVID-19. Assenti nelle fila dei campioni d’Europa in carica anche Christensen, James e Werner. Insomma, una partita mutilata ma sempre e comunque spettacolare, tra due delle big four storiche del campionato inglese. Parte subito forte il Chelsea. Al 7? Pulisic a tu per tu con Kelleher si fa ipnotizzare dal secondo della squadra di Klopp. Mani nei capelli per Tuchel. Sul capovolgimento di fronte però, al 9? Mané porta in ... Leggi su sportface (Di domenica 2 gennaio 2022) A Stamford Bridge, va in scena, uno dei due big match (l’altro è stato Arsenal-Manchester City ndr) della 21ª giornata della. Da una parte Lukaku messo fuori dai convocati a causa dell’intervista nella quale dichiara amore eterno all’Inter, dall’altra Alisson, Matip e Firmino fuori per sospetta positività al COVID-19. Assenti nelle fila dei campioni d’Europa in carica anche Christensen, James e Werner. Insomma, una partita mutilata ma sempre e comunque spettacolare, tra due delle big four storiche del campionato inglese. Parte subito forte il. Al 7? Pulisic a tu per tu con Kelleher si fa ipnotizzare dal secondo della squadra di Klopp. Mani nei capelli per Tuchel. Sul capovolgimento di fronte però, al 9? Mané porta in ...

