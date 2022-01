Pochettino annuncia il futuro di Mbappé | avete sentito?

(Di domenica 2 gennaio 2022) Mauricio, tecnico del Psg, ha parlato deldi Mbappè. Difatti, come riportato da Fabrizio Romano, il tecnico del club parigino ha espresso la sua opinione suldell’attaccante, queste le sue parole: “Il club vuole che resti a lungo, vogliamo cheresti al PSG e questo è chiaro. È tra Kylian e noi. Speriamo che continui a fare le stesse prestazioni”. Dunque, l’intenzione della società è quella di trattenere il giocatore che anche in questa stagione sta facendo le fortune del club. La stella francese che nella scorsa sessione di mercato sembrava essere ad un passo del Real Madrid è invece rimasta a Parigi. Tuttavia, però, spetterà al francese la decisione finale sul proprio. Mauricioon Kylian ...

Il Covid-19 bussa anche alla porta del PSG. Il club parigino, sul proprio sito ufficiale, ha diramato un comunicato in cui annuncia la positività al virus di quattro giocatori di Pochettino ...