Oroscopo di Paolo Fox 3 gennaio: lunedì di novità in amore e lavoro (Di domenica 2 gennaio 2022) Ariete – In amore troppe emozioni strane, occhio alle gelosia e cerca di rimandare a domani le discussioni. Sul lavoro sei stanco e non sopporti più le polemiche! Toro – Oggi cerca di parlare con le persone giuste e non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Sul lavoro, la giornata è interessante e i giorni seguenti saranno sereni! Gemelli – La Luna sarà con te da domani, cerca di buttarti alle spalle le brutte sensazioni. Sul lavoro occhio alle discussioni legate alla tua intraprendenza spiccata! Cancro – In amore le relazioni nate ora sono un po’ dubbiose, c’è dell’indecisione. Sul lavoro, avanza una richiesta, ma non pretendere tutto e subito! Oroscopo di Paolo Fox, clicca qui ed entra nel gruppo L’Oroscopo di ... Leggi su cityroma (Di domenica 2 gennaio 2022) Ariete – Introppe emozioni strane, occhio alle gelosia e cerca di rimandare a domani le discussioni. Sulsei stanco e non sopporti più le polemiche! Toro – Oggi cerca di parlare con le persone giuste e non rimandare a domani quello che puoi fare oggi. Sul, la giornata è interessante e i giorni seguenti saranno sereni! Gemelli – La Luna sarà con te da domani, cerca di buttarti alle spalle le brutte sensazioni. Sulocchio alle discussioni legate alla tua intraprendenza spiccata! Cancro – Inle relazioni nate ora sono un po’ dubbiose, c’è dell’indecisione. Sul, avanza una richiesta, ma non pretendere tutto e subito!diFox, clicca qui ed entra nel gruppo L’di ...

