Oggi 2 gennaio preghiamo San Basilio Magno: costruisce il primo ospedale della storia (Di domenica 2 gennaio 2022) Vescovo e teologo, grande in dottrina e sapienza, ha insegnato ai suoi monaci la meditazione delle Sacre Scritture, affiancandola all'obbedienza, alla carità ed alla fraternità cristiana. Impegnato nella cura dei poveri e dei malati. Ha scritto inoltre la regola che ancora Oggi ispira la vita dei Monaci basiliani. 2 gennaio: Basilio, dottore della Chiesa In L'articolo proviene da La Luce di Maria.

