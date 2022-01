NBA | i risultati della notte 2 Gennaio | Bulls e Warriors inarrestabili | vincono anche Bucks e Clippers Bene anche Denver

Leggi su oasport

(Di domenica 2 gennaio 2022) Sono sei le partite andate in scena staper la NBA 2021-2022, che continua a regalarci grandi emozioninell’anno nuovo. Andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano. Netta vittoria casalinga per i Milwaukee(25-13) sui New Orleans Pelicans (13-23) per 113-136. Dopo un primo quarto in equilibrio (24-27), i campioni in carica alzano notevolmente l’intensità del gioco e scappano così nel punteggio senza dare possibilità di replica agli ospiti. Giannis Antetokoumpo trascina i suoi con l’ennesima tripla doppia: 35 punti, 14 rimbalzi e 10 assist per il greco. Jordan Nwora segna 23 punti, mentre Jrue Holiday chiude con 21 punti a referto. Tra i Pelicans i migliori realizzatori sono Jaxson Hayes con 23 punti e Josh Hart con una doppia doppia (14 punti e 11 rimbalzi). Serve un overtime ai ...