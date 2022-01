Napoli | Insigne a un passo dal Toronto | si chiude entro mercoledì

Leggi su sportface

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lorenzolascerà ila fine stagione per volare in Canada, alFC. Questo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il quale annuncia che l’accordo tra i due club è a une l’annuncio del trasferimento è imminente. L’attaccante azzurro firmerà un quinquennale da 7,75 milioni di euro bonus compresi, più una serie di benefit come casa, auto e voli privati. Per la prossima settimana è prevista la chiusura della trattativa, precisamente tra martedì e, quando i manager delFC voleranno in Italia per definire tutti i dettagli. SportFace.