Memo Remigi decide di svelare la verità e senza freni racconta: “Ho lasciato Barbara d’Urso perché …” (Di domenica 2 gennaio 2022) Memo Remigi e Barbara d’Urso sono stati fidanzati, quando erano giovani, lui 39 anni e lei 20 di meno, per un bel po’ di tempo, circa quattro anni ed entrambi hanno ammesso che la loro storia d’amore fu importante e molto bella. Poi dopo un po’ di tempo si lasciarono e, se la d’Urso non ha più parlato di quell’amore, Memo Remigi ultimamente ne sta parlando spesso, anche un po’ infastidendo la d’Urso che durante una puntata di Pomeriggio 5 di un po’ di tempo fa disse che Memo Remigi, invece di parlare di lei, poteva chiudersi nel dolore avendo perso da poco la moglie, la giornalista Lucia Russo. Memo Remigi racconta la sua storia d’amore con Barbara ... Leggi su baritalianews (Di domenica 2 gennaio 2022)sono stati fidanzati, quando erano giovani, lui 39 anni e lei 20 di meno, per un bel po’ di tempo, circa quattro anni ed entrambi hanno ammesso che la loro storia d’amore fu importante e molto bella. Poi dopo un po’ di tempo si lasciarono e, se lanon ha più parlato di quell’amore,ultimamente ne sta parlando spesso, anche un po’ infastidendo lache durante una puntata di Pomeriggio 5 di un po’ di tempo fa disse che, invece di parlare di lei, poteva chiudersi nel dolore avendo perso da poco la moglie, la giornalista Lucia Russo.la sua storia d’amore con...

Advertising

peter78150525 : #gfvip Data l eta media del cast e l andazzo di quest anno Consiglierei a @alfosignorini di far entrare memo remi… - EnfantProdige : 'Cerco il sole a Milano Portofino Dimmi la luna perché I tuoi occhi Brillan tanto Che non c'è più senso se tu non c… - zazoomblog : Memo Remigi: “Ecco perché ho lasciato Barbara d’Urso” - #Remigi: #“Ecco #perché #lasciato - andrewsword2 : @Ivan__soli Io sono per Memo Remigi - infoitcultura : Memo Remigi: “Ecco perché ho lasciato Barbara d’Urso” -