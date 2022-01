Maxi tamponamento nell’ultimo giorno dell’anno | Stefano finisce spinto giù dal viadotto

(Di domenica 2 gennaio 2022) Lo schianto è avvenuto presso lo svincolo per Melilli della Catania-Siracusa.era al volante della sua macchina ed è caduto giù. Getty Images/ArchivioGuidare per le strade italiane non è privo di rischi. L’ha imparato tragicamenteAmoruso, 50enne nato ad Acireale. L’uomo si trovava presso ilVeneziano, a sud di Augusta.guidava la sua macchina presso l’autostrada Catania-Siracusa nella mattinata del 31 dicembre. Non si sarebbe mai potuto aspettare il terribile destino che lo attendeva. Tutto procedeva tranquillamente. D’un tratto, illungo la carreggiata verso sud, nella quale si trovava. Poi, il buio.è caduto giù dal cavalcavia dell’autostrada dopo essere stato ...

Quattro le autovetture che hanno creato ilanche se in realtà sono in totale otto i veicoli coinvolti che viaggiavano in direzione Siracusa. Nel violento impatto Amoruso è stato ...... la dinamica Incidente Catania Siracusa, i feriti Incidente Catania Siracusa, chi è la vittima Otto veicoli coinvolti e una persona deceduta, questo il drammatico bilancio del...Questo il bilancio dello spaventoso maxi - incidente verificatosi stamane sull'autostrada Catania - Siracusa nel territorio di Melilli , in provincia di Siracusa . Nel terrificante scontro sarebbero r ...Purtroppo il conducente, a bordo di una Fiat Panda, è stato sbalzato fuori strada e ha perso la vita. Un uomo è morto, Stefano Amoruso, 50 anni, residente ad Acireale, in un tragico incidente stradale ...