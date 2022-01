Macerata brinda | più di 20 milioni per i maxi progetti Ma ci sono risorse anche per altri centri della provincia

(Di domenica 2 gennaio 2022)- Chiusura d'anno con il botto per alcuni Comuni maceratesi che sivisti finanziati dal Ministero dell'Interno, legati alla rigenerazione urbana, per oltre quarantadi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Macerata brinda

corriereadriatico.it

... legati alla rigenerazione urbana, per oltre quaranta milioni di euro: nel dettaglio oltre venti a, 5,5 a Potenza Picena e a Civitanova , 5 a Recanati e a Tolentino . APPROFONDIMENTI IL ...La Belfortese Ai piedi della zona playoff salgono anche Atleticoe Belfortese , forti di ... Il Porto Potenza , terza forza del torneo, cade invece nella tana del Telusiano chegrazie ...MACERATA - Chiusura d’anno con il botto per alcuni Comuni maceratesi che si sono visti finanziati dal Ministero dell’Interno progetti, legati alla rigenerazione urbana, per ...LA STRATEGIA MACERATA Chiusura d'anno con il botto per alcuni Comuni maceratesi che si sono visti finanziati dal Ministero dell'Interno progetti, legati alla rigenerazione urbana, per oltre quaranta..