Lulù e Soleil si scontrano per il cibo: "Che cazz* vuoi?", "Riprenditi maleducata!" – VIDEO (Di domenica 2 gennaio 2022) Lulù e Soleil si sono duramente scontrate al Grande Fratello Vip. La questione cibo è tra le più particolari in Casa e, nel corso di sei edizioni, ha sempre generato moltissimi scontri. Lulù e Soleil si scontrano per il cibo Questa mattina infatti, dopo le lamentele di Manila, ci sono state delle critiche nei confronti... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

vivoinparanoia : io che non seguo il gf e sto litigando con una mia amica solo perché ho detto che le migliori sono Jessica lulù e m… - Elbarunetto : RT @misonorottoilca: Soleil che dice che lulú è una cafona maleducata che non sa discutere. Sempre soleil durante una discussione: #gfvip h… - A___lessiia : Soleil che da della maleducata a Lulù, quando lei l’unica cosa che sa fare in un litigio è sparare frasi in inglese… - WhatAFuckFuck : RT @regno_disoleil: Lulù : ma che cazzo vuoi? Soleil: così vai a parlare a tua sorella non a me ed impara i modi e l’educazione maleducata… - Giulia14769975 : RT @regno_disoleil: Lulù : ma che cazzo vuoi? Soleil: così vai a parlare a tua sorella non a me ed impara i modi e l’educazione maleducata… -

