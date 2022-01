Lukaku-Chelsea: è guerra aperta, Tuchel non lo convoca (Di domenica 2 gennaio 2022) E' guerra aperta in casa Chelsea tra Tuchel e Lukaku. Il centravanti belga, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei blues non è stato convocato dal tecnico dei londinesi dopo l'intervista a Sky degli ultimi giorni... Leggi su europa.today (Di domenica 2 gennaio 2022) E'in casatra. Il centravanti belga, fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva dei blues non è statoto dal tecnico dei londinesi dopo l'intervista a Sky degli ultimi giorni...

AlfredoPedulla : #Tuchel non convoca #Lukaku: perché le palle non sono soltanto quelle che mandi in porta, ne servono altre. Il risp… - SkySport : ULTIM'ORA PREMIER CHELSEA, LUKAKU NON CONVOCATO Attaccante escluso dal match contro il Liverpool #SkySport… - FBiasin : #Conte: 'Bisogna parlare di acquisti. Quando sono stato nominato mi è stato detto che ci saremmo incontrati per par… - gobbissimoio : @armagio Lukaku non vuole più giocare nel Chelsea. Se non lo fai più giocare nel Chelsea e lo fai marcire in tribu… - owenbuzzo : Matteo Barzaghi in Lukaku vs Chelsea > China Suarez in Wanda vs Maurito -