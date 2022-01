Liga: il Barcellona decimato vince a Maiorca, ora è quinto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Un Barcellona con tantissime assenze, sedici tra infortunati e positivi al Covid, ritrova la vittoria andando a vincere 1 - 0 a Maiorca con una rete di Luuk De Jong e risale al quinto posto, ad una ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 gennaio 2022) Uncon tantissime assenze, sedici tra infortunati e positivi al Covid, ritrova la vittoria andando are 1 - 0 acon una rete di Luuk De Jong e risale alposto, ad una ...

