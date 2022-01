Advertising

fcin1908it : L’ex compagno di #Lukaku: “Tensione col #Chelsea? Mi ha scritto un sms e mi ha detto che…” - salda__ : RT @Gazzetta_it: L'ex compagno di #Lukaku, Tim Howard: 'Mi ha detto che lunedì ci sarà un incontro col Chelsea' - sportli26181512 : L'ex compagno di Lukaku: 'Mi ha detto che domani ci sarà un incontro col Chelsea': L'ex compagno di Lukaku: 'Mi ha… - InterClubNW : RT @Gazzetta_it: L'ex compagno di #Lukaku, Tim Howard: 'Mi ha detto che lunedì ci sarà un incontro col Chelsea' - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: L'ex compagno di #Lukaku, Tim Howard: 'Mi ha detto che lunedì ci sarà un incontro col Chelsea' -

Ultime Notizie dalla rete : compagno Lukaku

La Gazzetta dello Sport

Tim Howard, ex portiere che ha giocato con Romeluall'Everton, dal 2013 al 2016, ora opinionista per la Nbc negli Stati Uniti, nel corso di una trasmissione televisiva ha detto di aver ricevuto un messaggio dall'ex attaccante dell'Inter.... il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, ha espresso la propria opinione in merito all'intervista rilasciata dal suo exdi squadra, Romelu. Ha visto l'intervista di un suo ex ...Chelsea, l'ex portiere Tim Howard su Romelu Lukaku: "Mi ha detto che lunedì ci sarà un altro summit, situazione calda" ...Il calcio in Inghilterra non si ferma mai e oggi prosegue la ventunesima giornata di Premier League, iniziata, come da tradizione, nel Capodanno di ieri. La partita ...