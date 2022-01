Le previsioni di crescita saranno disattese? Nuovi rischi all’orizzonte (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri è iniziato l’anno nuovo. Per il calendario cinese l’anno comincia il primo febbraio e il 2022 è l’anno della tigre, ma una tigre molto particolare. Si tratta dell’anno della “Tigre d’Acqua” che ricade ogni 60 anni, un avvenimento raro che i cinesi vedono di buon occhio poiché la tigre è simbolo di forza, di coraggio e di grande predilezione, ed ancor di più se in combinazione con l’acqua. Da animale che ama fare le cose in grande stile quindi c’è da aspettarsi molto sia in positivo che in negativo. L’astrologia cinese è molto particolare: 12 sono i suoi animali e ad ognuno di questi corrisponde un ciclo di 12 anni che parzialmente o meno rispecchia le caratteristiche degli appartenenti a questo segno. Coloro che sono nati nell’anno della tigre avrebbero infatti spiccate doti di leadership e tenderebbero a perseverare fino a raggiungere gli obiettivi prefissati, costi quel che ... Leggi su formiche (Di domenica 2 gennaio 2022) Ieri è iniziato l’anno nuovo. Per il calendario cinese l’anno comincia il primo febbraio e il 2022 è l’anno della tigre, ma una tigre molto particolare. Si tratta dell’anno della “Tigre d’Acqua” che ricade ogni 60 anni, un avvenimento raro che i cinesi vedono di buon occhio poiché la tigre è simbolo di forza, di coraggio e di grande predilezione, ed ancor di più se in combinazione con l’acqua. Da animale che ama fare le cose in grande stile quindi c’è da aspettarsi molto sia in positivo che in negativo. L’astrologia cinese è molto particolare: 12 sono i suoi animali e ad ognuno di questi corrisponde un ciclo di 12 anni che parzialmente o meno rispecchia le caratteristiche degli appartenenti a questo segno. Coloro che sono nati nell’anno della tigre avrebbero infatti spiccate doti di leadership e tenderebbero a perseverare fino a raggiungere gli obiettivi prefissati, costi quel che ...

