Lazio: doppia seduta di allenamento in vista dell'Empoli. Si rivedono Hysaj e Immobile (Di domenica 2 gennaio 2022) La Lazio inizia il 2022 con una doppia sessione a Formello verso l'impegno del 6 gennaio contro l'Empoli. Al recupero di capitan Immobile si aggiunge anche quello di Hysaj, che ha superato il problema all'adduttore. Ancora assenti – oltre all'infortunato Acerbi – Luis Alberto, Zaccagni e Romero mentre il resto della truppa di Sarri ha lavorato al mattino su potenziamento muscolare ed esercitazioni tattiche, proseguite nella seduta pomeridiana. A concludere l'intensa giornata, la consueta partitella a campo ridotto. Lunedì biancocelesti di nuovo in campo per un allenamento pomeridiano, in programma alle 15:00. SportFace.

