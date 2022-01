Juventus-Napoli | big match anomalo

(Di domenica 2 gennaio 2022) Si avvicina -per i tifosi del– la ‘Madre’ di tutte le partite:. Il-del prossimo turno di campionato- è atteso con trepidazione da entrambe le tifoserie, ma vi sono dubbi per un’eventuale rinvio a causa dell’attuale emergtenza dovuta al Covid- 19 . La, in campionato, era partita con molte difficoltà ed aveva accummulato un grande svantaggio nei confronti delle rivali al titolo tricolore. La squadra di Allegri si è imbattuta in una serie di vicende che hanno appesantito il suo lavoro, ovvero in difficoltà inaspettate. Il, invece, ha stabilito un record-a seconda delle interpretazioni del caso- dovuto ad una serie di vicende sfortunate. Moltissimi infortuni ed assenze per il Covid hanno inciso – in maniera ...

SkySport : ULTIM'ORA JUVENTUS GIORGIO CHIELLINI POSITIVO AL COVID-19 SALTERA' JUVENTUS-NAPOLI DEL 6 GENNAIO #SkySport… - Gazzetta_it : Juve, il 2022 porta buone notizie: Chiesa e Chiellini pronti per il Napoli - SkySport : #Chiellini, il difensore della #Juve è positivo al Covid: salterà il match contro il #Napoli #SkySport - AvarelloValerio : RT @francescoceccot: Juventus - Napoli salvo sorprese si giocherà regolarmente il 6 agosto 2022 - yoshi5477 : RT @forumJuventus: [Repubblica] ASL Campania vigile sul possibile cluster in casa partenopea. #JuveNapoli di nuovo a rischio? ? https://t.c… -

Sarà un campionato interessante fino all'ultimo: terzo il, l'ultimo posto per la Champions se lo giocherannoe Atalanta che, in ogni caso, non devono mai essere sottovalutate". E il ...La 20esima giornata, con le due sfide da zona alta della classifica Milan - Roma e, rischia però di essere rinviata. Non in toto : abbandonato il protocollo per il Coronavirus della ...Il Corriere dello Sport scrive a proposito dell'affare Tuanzebe-Napoli. Il difensore approderà in prestito in azzurro: "Tuanzebe diventerà il quarto centrale a disposizione di Spalletti, prenderà il p ...Osimhen, inizia il conto alla rovescia per vederlo in campo: ecco quando potrebbe essere di nuovo a disposizione di Spalletti.